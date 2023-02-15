Замглавы Нацбанка Украины Николайчук рассказал о «подземных» переговорах с МВФ о выделении $1,4 млрд

Заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук рассказал агентству Bloomberg об особенностях ведения переговоров с представителями Международного валютного фонда (МВФ) о выделении финансовой помощи в размере $1,4 млрд. Весной 2022 года, когда обе стороны обсуждали детали предстоящей сделки, в Киеве зазвучал сигнал воздушной тревоги, из-за чего сотрудникам НБУ в спешном порядке пришлось покинуть здание и направиться в подземное укрытие.

«В марте 2022 года воздушная тревога прервала важный звонок по заключению соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении чрезвычайной помощи на сумму 1,4 млрд долларов. Поэтому чиновники ушли в подполье в безопасное место. Правление собралось перед ноутбуком в узкой комнате площадью четыре квадратных метра и продолжило консультации. Я думаю, что команда МВФ была впечатлена», — заявил Николайчук.

Он также добавил, что в первые дни обострения конфликта России и Украины руководство Нацбанка приняло решение эвакуировать персонал в неизвестное место на западной Украине. Позже сотрудники НБУ переехали во Львов, расположенный недалеко от польской границы. 18-часовая поездка в другой конец страны отличалась большим обилием пробок.

«У меня был шок, когда это произошло. После того, как я дал всем совет (эвакуироваться — «Газета.Ru»), я сам был совсем не готов к этому. Но у меня было несколько чувств: первое — страх за свою семью, а второе — огромное чувство ответственности. Я понял, что происходит что-то действительно ужасное, и удержать финансовую систему на плаву будет задачей всей жизни», — заключил Николайчук.

15 февраля депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что по итогам прошлого года объемы украинского экспорта в зарубежные страны сократились на 35,1%, до $44,15 млрд. За этот же период времени объемы импорта упали на 24,1%, до $55,27 млрд. Таким образом в торговом балансе страны за 12 месяцев 2022 года образовалось отрицательное сальдо (-$11,12 млрд).