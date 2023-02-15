Rzeczpospolita: в обвале экономики Польши есть «нечто таинственное»

В резком падении объема валового внутреннего продукта (ВВП) Польши сразу на 2,4% по итогам четвертого квартала 2022 года есть «нечто таинственное». Дело в том, что многие экономические показатели страны не свидетельствуют о негативной ситуации в экономическом развитии страны, пишет автор газеты Rzeczpospolita Григорий Семенчик.

«В обвале ВВП Польши есть что-то таинственное <....> В частности, рынок труда оставался стабильным, а объемы производства в промышленности и строительстве выросли на три процента в четвертом квартале по сравнению с третьим», — утверждает Семенчик.

Однако несмотря на это, падение ВВП Польши по итогам четвертого квартала прошлого года стало наибольшим среди 15 стран Евросоюза (ЕС), по росту/падению экономики которых к настоящему времени публиковались статистические данные. Так, например, ВВП соседних с Варшавой государств — Чехии и Венгрии — за это время сократился только на 0,3% и 0,4% соответственно, а объем валового продукта еврозоны увеличился к концу 2022 года на 0,3%, посетовал Семенчик.

15 февраля газета Rzeczpospolita сообщила, что самое большое падение ВВП среди стран Евросоюза (ЕС) по итогам четвертого квартала 2022 года было зафиксировано в Польше. В целом, государства Восточной Европы оказались в более уязвимом положении по темпам экономического спада, чем западные государства континента.