Mash: России грозит дефицит одежды из-за кризиса текстильной промышленности в Турции

Дефицит одежды может возникнуть в России на фоне последствий землетрясения в юго-восточной части Турции, следует из данных Турецкой ассоциации производителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По представленным сведениям, здания фабрик не пострадали, но части компаний пришлось на время прекратить деятельность из-за жертв природной стихии среди сотрудников.

Кроме того, помещения заводов сейчас используются в качестве центров для пострадавших в стихийном бедствии.

Ряд предприятий по производству одежды вернулся к работе. Тем не менее, показатели по производству могут достигать до 25% прежних значений.

Экспортеры пряжи в Индии уже не могут связаться со своими клиентами, которым поставлялась продукция. Есть случаи, когда отменяются и откладываются доставки товаров из Турции в другие страны, отметили в издании.

Ранее посол Турции Мехмет Самсар сообщил, что Россия направила в пострадавшие районы 80 тонн гумпомощи.

Также российские спасатели завершили операцию в Турции на месте землетрясения и вернулись в Москву.