Размер госдолга Италии превысил рекордные €2,76 трлн по итогам 2022 года

К концу прошлого года размер государственного долга Италии превысил рекордные €2,76 трлн. По итогам 12 месяцев этот показатель увеличился на €84 млрд и составил более €2,762 трлн, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на соответствующее заявление местного Центробанка (ЦБ).

«По состоянию на 31 декабря 2022 года суверенная задолженность (Италии — «Газета.Ru») составила более 2,762 триллиона евро, что на 84 миллиарда больше, чем годом ранее — тогда этот показатель составлял 150,3% ВВП, — или на 3,14%. При этом исторический максимум был достигнут в октябре, когда госдолг превысил 2,771 триллиона евро», — говорится в материале.

По словам президента Национального союза потребителей Италии Массимилиано Доны, ужесточение денежно-кредитной политики Европейского Центробанка (ЕЦБ) вкупе с регулярным повышением ключевой ставки в дальнейшем сделает проблему госдолга Италии еще более серьезной. При подобном сценарии большая часть ресурсов страны будет уходить на выплату процентов по долговым обязательствам.

«Все больше ресурсов будет уходить на выплату процентов по долгу, усугубляя неравенство между теми, кто может позволить себе покупать государственные облигации, и теми, кто не может дотянуть до конца месяца», — заключил Дона.

4 января газета Financial Times сообщила, что ужесточение денежно-кредитной политики Европейского Центробанка (ЕЦБ) может затянуть Италию в долговой кризис. В связи с этим большинство опрошенных зарубежных экономистов назвало эту страну «слабейшим звеном» еврозоны.