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Швейцария подтвердила отсутствие юридических оснований для передачи Украине активов РФ

Минюст Швейцарии подтвердил отсутствие юридических оснований для конфискации активов РФ

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Global Look Press

Швейцария подтвердила, что не существует юридических оснований для передачи Украине замороженных активов России. Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

Отмечается, что к соответствующему выводу пришла рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции (FJU).

В правительстве отметили, что мера по конфискации замороженных российских активов, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям.

При этом в Берне заявили, что продолжат поддержку Украины независимо от вопроса о судьбе заблокированных активов РФ.

14 февраля стало известно, что в рамках действия международных санкций правительство Швейцарии заблокировало российские активы на общую сумму $8,1 млрд. Однако суммарный ущерб может быть больше в связи с тем, что местный банк Credit Suisse мог «заморозить» другие российские активы, на которые были наложены санкции другими западными государствами, заявила пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.

В январе глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что Берн не исключает использования замороженных активов РФ для восстановления Украины, но сейчас для такого решения нет необходимой правовой основы.

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