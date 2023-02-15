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Эксперты НИУ ВШЭ придумали стратегии импортозамещения для России

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Depositphotos

Сотрудники НИУ ВШЭ совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей предложили стратегии импортозамещения для России. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на содержание соответствующего доклада.

По словам экспертов, до 2014 года мотивом импортозамещения в России служило развитие условий для занятости, диверсификация экономики, технологическая модернизация. После 24 февраля 2022 года поводом для замены импортных товаров на отечественные послужила цель достижения устойчивости экономики и обеспечения технологического суверенитета страны.

Как отмечается в докладе, единой стратегии импортозамещения для всех отраслей быть не может. Исследователи выделили семь стратегий, которые разделили на три блока.

Первый блок — мобилизационная активация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, применимая в авиастроении и электронике. Второй блок — адаптация и локализация импортных технологий, для чего требуется лицензировать иностранные продукты.

Третий блок — переход на поколение технологий «-1» или «-2». Суть подхода заключается в удовлетворении потребления за счет упрощенных подменных продуктов. Изделия должны обеспечить потребителю базовую функциональность.

Например, в мае прошлого года по части автокомпонентов приостановили действие некоторых положений технического регламента Таможенного союза в России. За счет этого в стране начали производить автомобили без антиблокировочной системы тормозов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время открытия заседания набсовета Агентства стратегических инициатив заявил, что в стране должны создать такие товары, которые бы стали национальной гордостью.

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