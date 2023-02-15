Центробанк разрешил Freedom Holding продать своих «дочек» в России Максиму Повалишину

Центробанк РФ одобрил сделку по продаже российских «дочек» американской Freedom Holding, в частности «Цифра банка» и «Цифра брокера» бизнесмену Максиму Повалишину. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные раскрытия информации американского холдинга.

Повалишин был одним из основателей российского бизнеса Freedom Holding вместе с Тимуром Турловым (основатель и основной владелец холдинга Freedom) и еще четырьмя бизнесменами.

Как следует из этой информации, Центробанк одобрил сделку 10 февраля. Согласно ожиданиям, сделка будет закрыта до конца февраля, а ее сумма составит $140 млн. В ноябре Повалишин приобрел долю в казахстанском «Фридом финансе». Сумма сделки составила $91 млн.

В октябре 2022 года банк «Фридом Финанс» вышел из американского Freedom Holding и был переименован в «Цифра банк». Повалишин выкупил 100% в уставном капитале банка и ИК «Фридом финанс». Повалишин занимает пост члена совета директоров и замгендиректора ИК. В его зону ответственности входит IT-направление, вопросы информационной безопасности, юридический департамент, кадры.

Как ранее сообщал Повалишин в интервью Frank Media, всего у истоков российского бизнеса Freedom стояли шесть человек. Команда сначала работала в брокерской компании «Ютрейд.ру», дочерней компании Юниаструм-банка. Когда банк был продан Bank of Cyprus, а брокера закрыли, Повалишин и Турлов решили «сохранить уже полученные наработки, в частности, по прямому доступу к иностранному рынку». Бизнесмены купили небольшого брокера, переименовали его во «Фридом финанс».

По информации агентства «Интерфакс», выручка Freedom Holding за три месяца, завершившихся 31 декабря прошлого года, достигла $214,5 млн. В аналогичным периоде 2021 года показатель составил $155 млн. Чистая прибыль компании увеличилась до $62,4 млн с $54 млн.