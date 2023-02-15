Стоматологи в России столкнулись с нехваткой стоматологических препаратов

В российских стоматологических клиниках возникли проблемы с закупкой американского препарата для обезболивания «Убистезин». Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение медицинского директора стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Святослава Коба.

«С «Убистезином» действительно есть сложности: его фактически нет. Если сравнивать «Убистезин» с российскими аналогами, то они существенно хуже по эффективности. Но при этом на рынке осталась масса зарубежных препаратов великолепного качества, которыми мы пользуемся», — сказал Коб.

«Убистезин» производит компания «3М» из США. Организация заявила об уходе из России весной 2022 года. Среди аналогов — российский «Артикаин-Бинергия», французский «Септанест», испанский «Артикаин Инибса», немецкий «Ультракаин» от «Санофи-Авентис».

По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, в 2022 году Россия закупила 93,9 тыс. упаковок «Убистезина» на сумму 369 млн руб. В 2021 году страна импортировала на 70% больше упаковок препарата.

Также на территории России отметили проблемы с поставками кап, порошков и материалов для шлифовки пломб. По словам стоматолога-терапевта «Первой семейной клиники Петербурга» Ирины Лукашенок, последние представлены на рынке в виде российских аналогов, но они уступают по качеству.

Во второй половине декабря врач-стоматолог, основатель клиники Smile Studio Луиза Автандилян рассказала, как справиться с зубной болью в домашних условиях.