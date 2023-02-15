«ВКонтакте» запустила кабинет выплат для прямого получения денег создателями контента

Соцсеть «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат, через который создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации видео. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что таким образом создатели контента получат возможность удобно перечислять заработанные деньги на карты российских банков или расчетный счет. Комиссия для самозанятых за вывод средств составит для самозанятых от 0,5% до 1,5% в зависимости от кредитной организации. Для индивидуальных предпринимателей (ИП) и других юрлиц сбор за вывод денег отсутствует.

Из других нововведений — юрлица и ИП смогут заключить договор напрямую с соцсетью. У самозанятых теперь есть возможность автоматически декларировать доход в Федерльной налоговой службе (ФНС).

Владельцы сообществ также смогут анализировать эффективность разных инструментов монетизации в сообществе с помощью статистики в быстром доступе.

На прошлой неделе издание Arabian Business сообщило, что основателя соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова признали самым влиятельным человеком в Дубае.