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Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с конца апреля 2022 года

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Курс доллара впервые поднялся выше 74 руб. с конца апреля 2022 года и составил 74,01 руб., сообщает агентство «Прайм».

Данные на Московской бирже свидетельствуют о том, что курс доллара расчетами «завтра» на 7:42 мск поднимается на 21 коп. — до 74,01 руб., а евро — всего на три копейки, до 79,28 руб., при этом юань незначительно снижается — до 10,8 руб.

Ранее курс российского рубля опустился до минимальных значений к ведущим мировым валютам.

13 февраля курс евро в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) поднялся выше 79 руб. впервые с апреля 2022 года. Однако ближе к завершению основной сессии котировки европейской расчетной единицы слегка просели — до 78,98 руб. к 18:10 мск.

Российская валюта также слабела к американскому доллару и китайскому юаню. За это время курс доллара увеличился на 42 коп., до 73,81 руб., а юань подрос на 5 коп. — до 10,8 руб.

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