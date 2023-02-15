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Bloomberg: Россия пробурила рекордное за 10 лет количество нефтяных скважин в 2022 году

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российские энергетические компании в 2022 году пробурили рекордное за последние 10 лет количество скважин на своих нефтяных месторождениях, написало агентство Bloomberg.

Всего в 2022 году национальные предприятия пробурили скважин на общую глубину 28 тыс. километров. Общее количество скважин выросло почти на 7% и превысило 7800.

Как написало издание, число новых скважин объясняет восстановление добычи нефти в стране во второй половине 2022 года, даже несмотря на введенные дополнительные ограничения на продажи за границу.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, это поспособствует восстановлению рыночных отношений.

Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила мнение, согласно которому решение российских властей сократить ежесуточный уровень добычи нефти в марте 2023 года навязано санкциями западных стран. Эта мера, на ее взгляд, не приведет к росту биржевых цен на сырье.

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