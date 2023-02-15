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FT: хакеры, взломавшие Королевскую почту Британии, потребовали $80 млн в качестве «выкупа»

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Группировка хакеров LockBit, взломавшая Королевскую почту Великобритании, потребовала почти $80 млн в качестве выкупа. Об этом пишет газета Financial Times.

По информации издания, почта вела переговоры с хакерами более трех недель. Злоумышленники потребовали 0,5% от годовой выручки компании International Distribution Services, куда входит Королевская почта.

В ответ представитель почты заявил, что организация «ни при каких условиях» не заплатит указанную сумму.

«Это сумма, которая никогда не могла быть воспринята всерьез нашим правлением», — подчеркнул он.

В случае провала переговоров, группа хакеров пригрозила опубликовать большие объемы данных Королевской почты.

Ранее Bloomberg сообщало, что хакеры атаковали аэропорт Бахрейна в годовщину начала массовых беспорядков в рамках Арабской весны в этой стране.

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