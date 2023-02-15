Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: в ГД призвали запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5%

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5% без использования бюджетных средств. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно предложению ГД, ЦБ начнет предоставлять кредиты под залог ранее выданной ипотеки под 2%, наценка финансовой организации достигнет 2–3% — финальная ставка составит до 5%.

При этом в Центробанке заявили, что подобные программы следует делать адресными, а не общими.

«Выдача большого объема льготных кредитов широким категориям заемщиков неизбежно означает необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки», — объяснили в ЦБ.

По мнению экспертов, предложение ГД увеличит спрос на недвижимость на 20% и ее доступность.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках в России возросла на 14,6% за 2022 год, на вторичном рынке цены поднялись на 10%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть