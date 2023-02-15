«Известия»: в ГД призвали запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5%

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить всеобщую ипотеку на новостройки под 5% без использования бюджетных средств. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно предложению ГД, ЦБ начнет предоставлять кредиты под залог ранее выданной ипотеки под 2%, наценка финансовой организации достигнет 2–3% — финальная ставка составит до 5%.

При этом в Центробанке заявили, что подобные программы следует делать адресными, а не общими.

«Выдача большого объема льготных кредитов широким категориям заемщиков неизбежно означает необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки», — объяснили в ЦБ.

По мнению экспертов, предложение ГД увеличит спрос на недвижимость на 20% и ее доступность.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках в России возросла на 14,6% за 2022 год, на вторичном рынке цены поднялись на 10%.