Карты рассрочки «Свобода» станут частью проекта «Халва»

«Совкомбанк» и банк «Хоум Кредит» договорились об интеграции проекта карт рассрочек «Свобода» в систему рассрочек «Халва», сообщает пресс-служба «Совкомбанка». В компании отмечают, что в результате клиенты и партнеры обоих проектов получат доступ к новым возможностям.

С 27 марта около миллиона клиентов, которые будут переведены на обслуживание в «Совкомбанк», смогут совершать привычные покупки в более чем 250 тыс. магазинах-партнерах с увеличенным сроком рассрочки до 18 месяцев, кэшбэком до 10%, процентом на остаток собственных средств в размере до 12% и другими преимуществами «Халвы», говорится в сообщении.

В «Совкомбанке» уточняют, что для партнеров обоих проектов эта сделка приведет к увеличению покупательского трафика и среднего чека. В банке подчеркивают, что многие партнеры «Свободы» уже являлись партнерами «Халвы», поэтому объединение позволит сократить трудозатраты по администрированию комиссионных договоров.

Аналитики и эксперты рынка также отметили преимущества сделки для ее участников. По прогнозам специалистов, конкуренция в сегменте банковских карт с кредитным лимитом усилится, что позитивно скажется в будущем и на условиях для конечного потребителя.

По словам первого зампреда правления «Совкомбанка» Сергея Хотимского, шесть лет назад компания стала пионером по выводу на российский рынок карты рассрочки. За это время «Халва» стала крупнейшей картой рассрочки в России и по объему портфеля, и по количеству держателей, и по количеству магазинов-партнеров.

«Сегодня «Халва» успешно конкурирует уже не с другими аналогичными продуктами, а со всем рынком кредитных карт в целом. Поэтому присоединение к национальной системе рассрочек «Халва» портфеля карт «Свобода» является логичным этапом завершения конкуренции разных карт рассрочек между собой», — подчеркнул Хотимкий.

Как пояснил председатель правления банка «Хоум Кредит» Александр Скабара, решение о закрытии направления карт рассрочки принято в связи с тем, что продукт не является для компании основным, его поддержание требовало больших ресурсов.

Он уточнил, что банк решил сконцентрироваться на развитии универсальной кредитной карты «120 дней без %», в которую входит функционал рассрочки.

При этом Скабара добавил, что компании было важно обеспечить для своих клиентов возможность продолжать пользоваться выпущенными картами рассрочки.

«Мы нашли способ трансформации этих карт в карту «Халва». Клиентам для этого не надо предпринимать никаких действий, переход будет осуществлен автоматически», — заявил он.