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МЭР может улучшить некоторые показатели прогноза экономики России уже весной

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Минэкономразвития РФ в апреле 2023 года представит новый экономический прогноз, в котором будут учтены положительные результаты 2022 года, отчего ряд показателей может улучшиться. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.

«В апреле сценарные условия будут представлены в правительство. При подготовке документа учтем положительные результаты 2022 года, достигнутые благодаря реализации плана первоочередных действий в условиях санкций», — отметили в пресс-службе.

В сообщении указали, что велика вероятность улучшения ряда показателей по сравнению с действующим прогнозом от сентября.

По данным министерства, основные причины улучшения экономических показателей станут инвестиционная активность и потребительский спрос. Также есть большие возможности по привлечению инвестиций у российских регионов.

Ранее во вторник «Лента.ру», ссылаясь на полученное исследование аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» писала, что восстановительный рост экономики России может отложиться на конец 2023 года. По мнению аналитиков, структурная трансформация российской экономики продолжится в 2023 году.

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