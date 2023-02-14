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Bloomberg: в Минфин США пожаловались 100 раз за три недели о нарушении санкций банками

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Global Look Press

Минфин США всего за три недели получил 100 сообщений от осведомителей, которые заявили о нарушении санкции кредитными учреждениями. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) получило в этом году за три недели более 100 обращений осведомителей», — отметили в публикации.

По данным издания, такое количество обращений было получено впервые за два года, как действует программа осведомления. При этом часть заявлений касается обслуживания лиц из России, которые находятся под санкциями.

В конце января Reuters, ссылаясь на представителя ведомства сообщил, что заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию и Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман. Там он проведет переговоры об обходе Россией санкций, которые против нее ввел Запад.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что заместитель министра финансов США Брайан Нельсон в январе посетит банки в нескольких американских штатах, чтобы предостеречь их руководство от слишком жестких шагов по соблюдению санкционных предписаний. Причиной подобного шага стала «чрезмерная осторожность» ряда местных финансовых организаций в связи с опасениями касательно возможных нарушений ограничительных требований.

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