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Мишустин предложил выбрать объекты инфраструктуры в регионах для досрочного строительства

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство России вместе с регионами должно выбрать приоритетные объекты инфраструктуры, которые можно досрочно построить в этом году или в первом квартале следующего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Нам необходимо совместно с регионами отобрать приоритетные объекты, которые мы готовы построить досрочно в текущем году и до конца первого квартала следующего», — отметил Мишустин.
По его словам, все эти объекты могут быть социальными, транспортными и прочими сооружениями, которые помогут улучшить комфорт россиян.

Ранее во вторник Мишустин заявил, что Россия смогла не допустить негативного развития в своей экономике. Премьер также отметил, что российское правительство в своей работе будет ориентироваться на «плавное восстановление» роста экономики.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что инфляция стала новой угрозой для реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), которая объединяет все стройки, ведущиеся за счет бюджетных средств. По данным Росстата, с января по ноябрь 2021 года стоимость стройматериалов увеличилась на 19,5%. Из-за этого правительство разрешило подрядчикам по согласованию с заказчиками пересматривать условия госконтрактов.

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