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Годовая инфляция в США замедлилась до минимума с 2021 года – 6,4%, но превысила прогноз

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Depositphotos

Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в Штатах в январе 2023 года выросли на 6,4% по сравнению с январем 2022 года. Это минимум с октября 2021 года, передает издание РБК.

Таким образом, годовая инфляция в США замедлилась в январе по сравнению с 6,5% по состоянию на декабрь 2022 года.

Однако аналитики ранее спрогнозировали ослабление инфляции в Штатах в среднем до 6,2%, согласно информации Trading Economics.

Для борьбы с ростом цен финансовый регулятор США – Федрезерв – последовательно ужесточал денежно-кредитную политику и повышал ключевую ставку. Она с марта 2022 года была увеличена с почти нулевой отметки до уровня 4,5–4,75%. CNBC ранее сообщал о возможном повышении учетной ставки в США с этого диапазона еще два раза. Как уточнялось в материале, ставка может быть увеличена на 50 базисных пунктов.

В июне министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что высокая инфляция в стране является глобальным явлением, и справиться с ней в короткое время не получится.

Как сообщала в конце января «Газета.Ru» со ссылкой на данные Минэкономразвития, темпы инфляции в России в годовом выражении замедлились с 11,57% до 11,49%.

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