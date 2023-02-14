Россия и Боливия перешли на расчеты в национальных валютах — рублях и боливиано

Россия и Боливия приступили к проведению расчетов между странами в национальных валютах – рублях и боливиано. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал российский посол в Боливии Михаил Леденев.

Леденев уточнил, что в 2022 году руководители центральных банков России и Боливии провели ряд видеоконференций, после чего Газпромбанк и крупнейший государственный банк Боливии Union открыли прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано.

«Это важно, так как финансовые транзакции теперь можно проводить напрямую, в национальных валютах. Это уже облегчает работу российских компаний на рынке», — подчеркнул Леденев.

Как сообщала «Газета.Ru» в апреле 2022 года, Россия и Иран договорились о взаиморасчетах в национальных валютах — рублях и риалах. Соглашение было достигнуто в ходе Российско-иранского форума развития экономического сотрудничества в новой глобальной реальности на площадке Торгово-промышленной палаты. Банки России и Ирана — «Мирбизнесбанк» («дочка» крупнейшего розничного банка Ирана Bank Melli Iran) и Российская финансовая корпорация (РФК-банк) — достигли договоренности по вопросу проведения взаиморасчетов в рублях и иранских риалах.

12 февраля этого года замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран продолжают сотрудничество в банковской сфере, собираясь в дальнейшем увеличить доли национальных валют в расчетах.