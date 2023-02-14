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Мосбиржа допустила рост рисков инсайдерской торговли из-за закрытия данных эмитентами

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Управляющий директор по взаимодействию с органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков допустил, что риски инсайдерской торговли на российском фондовом рынке могут вырасти из-за ограничения раскрытия информации участниками рынка – эмитентами акций и облигаций. Об этом пишет издание РБК.

Гусаков обратил внимание на то, что эмитенты ценных бумаг сейчас не раскрывают информацию о своей деятельности или раскрывают ее в ограниченном объеме. При этом все эти данные в полном объеме есть у Центробанка, аудиторских компаний, рейтинговых агентств и Национального клирингового центра (НКЦ, структура Мосбиржи).

«Наличие информации у одних категорий и ее отсутствие у других может привести к инсайдерской торговле», — считает глава департамента Мосбиржи.

Поэтому, по его мнению, нужно вернуться к раскрытию эмитентами информации, но с определенными ограничениями, которые учитывают сложившуюся сейчас «непростую» ситуацию.

Гусаков уточнил, что в прошлом году чуть менее 50% эмитентов акций и 30% эмитентов облигаций воспользовались своим правом не раскрывать информацию. При этом к началу февраля этого года их уже было более 50% и 30% соответственно, рассказал представитель Мосбиржи.

29 августа директор департамента листинга Московской биржи Екатерина Нагаева заявила, что российский фондовый рынок стал менее прозрачным из-за нежелания ряда корпоративных эмитентов ценных бумаг раскрывать информацию для инвесторов.

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