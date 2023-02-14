Шольц заявил о расширении газовых сетей Германии и Бельгии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что газовые соединения между Германией и Бельгией будут расширены для того, чтобы не только удовлетворить потребности ФРГ, но и соседней страны. Об этом сообщает Reuters.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кро во время визита в Зебрюгге.

«У нас есть общая ответственность, которая выходит за рамки обеих стран, и мы должны и будем ее выполнять», — сказал Шольц.

Ранее аналитики Еврокомиссии сообщили, что следующей зимой европейские страны могут столкнуться с дефицитом природного газа, что приведет к росту биржевых цен на топливо. Это может быть вызвано тем, что импорт сжиженного природного газа (СПГ) стал в настоящее время основным источником энергии для Евросоюза (ЕС) на фоне резкого сокращения поставок из России. В ЕК ожидают, что цены на газовые поставки в 2024 году останутся в диапазоне €55-70 за мегаватт-час.