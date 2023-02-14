Reuters: доходы нефтегазовых компаний выросли в 2,5 раза за 2022 год

В международном энергетическом агентстве оценили доходы нефтегазовых компаний за 2022 год в $4 трлн, передает Reuters. С данным заявлением выступил по видеосвязи глава агентства Фатих Бирол.

В среднем суммарный годовой доход таких компаний в предыдущие годы составлял $1,5 трлн. Несмотря на рост доходов в отрасли, в организации призвали страны-экспортеры энергоносителей отказаться от чрезмерной опоры на нефтедоллары, аргументируя это тем, что в долгосрочной перспективе спрос на нефть и газ продолжит падать.

Бирол подчеркнул, что эта рекомендация в особенности относится к странам Ближнего Востока, которым необходимо диверсифицировать структуры своих экономик. Экономист назвал символической возможностью сделать первый шаг в этом направлении климатический саммит Организации Объединенных Наций, который в 2023 году пройдет в Дубае.

Ранее в Польше сообщили о росте цен на уголь в два-три раза за 2022 год.