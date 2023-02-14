ЕП: спецоперация на Украине помогла Западу рекордно заработать на продаже топлива

Пять крупнейших западных нефтегазовых компаний мира заработали рекордную сумму из-за подорожания ископаемых ресурсов, которое произошло из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет «Европейська правда».

По итогам 2022 года на этой неделе пять крупнейших нефтегазовых компаний мира объявили о колоссальных суммах доходов, суммарно объемом $199,4 млрд. Каждая из них установила новые рекорды поступлений от продажи ископаемого топлива в условиях вызванного Россией энергетического кризиса.

Например, ExxonMobil получила $59,1 млрд, что на 157% больше прибыли годом ранее. У Shell – $39,87 млрд (+107%). Chevron отчиталась о прибыли в $36,5 млрд, что на 134% больше показателя 2021 года. TotalEnergies – $36,2 млрд (+100%) и BP – $27,6 млрд (+ 116%).

В публикации отметили, что вышеуказанные компании в период с января по июнь 2022 года вложили в развитие альтернативных источников энергии менее 5% своих доходов. То есть организации намеренно отказываются менять свою модель ведения бизнеса, которая работает на ископаемом топливе, разрушающем окружающую среду.

В начале января британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell заявила, что ожидает в 2022 году получить приблизительно $2,4 млрд убытков из-за введения в Великобритании и Евросоюзе (ЕС) налогов на сверхприбыль энергетических компаний.