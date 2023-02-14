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Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании в России

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Алексей Майшев/РИА Новости

В пресс-службе VK заявили, что совет директоров компании одобрил возможную перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию, передает ТАСС.

В случае перерегистрации VK получит статус международной публичной компании и сможет продолжить работу в РФ.

«VK Cоmpany Limited объявляет о тoм, что 13 февраля 2023 года сoвет директоров VK одобрил возможность редомициляции кoмпании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию», — сообщили в пресс-службе.

По словам представителей компании, перерегистрация в России отвечает бизнес-интересам компании в данный момент, так как большинство активов сейчас расположены именно в РФ.

Ранее пресс-служба VK сообщила, что российский магазин приложений RuStore для Android объявил о выходе из режима бета-тестирования и открытии доступа к консоли для иностранных разработчиков — интерфейс перевели на английский язык. Отмечаается, что магазин приложений находился в режиме бета-тестирования с 25 мая 2022 года. На старте бета-версии в нем было доступно порядка 100 приложений, сейчас их около 5 тыс, а на платформе зарегистрированы 3,5 тыс. издателей.

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