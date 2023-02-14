Reuters узнал, что Германия выступила против поправок к долговым правилам Евросоюза

Агентство Reuters сообщило, что министр финансов Германии Кристиан Линднер раскритиковал изменения к долговым правилам Европейского союза, предложенные Европейской комиссией. Министр отметила, что поправки не могут быть одобрены в их нынешнем виде.

По словам министра, страны с высоким уровнем задолженности после пандемии COVID-19 должны вернуться к устойчивым государственным финансам.

«Устойчивость — это не только экологическая проблема, но и экономическая», — считает он.

Для Германии крайне важно увидеть «понятные, заслуживающие доверия, предсказуемые пути сокращения дефицита и уровня долга», подытожил Линднер.

21 октября 2022 года председатель Европейского парламента Роберта Метсола на выступлении перед лидерами стран ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе заявила о долгах объединения и необходимости импульса экономического роста. Она отметила, что в пандемию союз накопил долги, которые нужно погасить, используя собственные ресурсы. Чтобы их получить, по словам Метсолы, необходим экономический рост. Первый шаг – снижение цен. Глава ЕП указала, что такой подход потребует пересмотра бюджета ЕС, который был принят на 2021–2027 годы. Этот план, по ее мнению, уже столкнулся с проблемами, так как не отвечает всем вызовам. Метсола добавила, что помимо этих расходов ЕС приходится обслуживать еще и долг, который скопился в пандемию.