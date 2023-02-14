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ЦБ РФ в 2022 году заблокировал свыше 756 тыс. телефонных номеров мошенников

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Банк России заблоикровал более 756 тыс. мошеннических телефонных номеров в 2022 году, сообщает пресс-служба ЦБ.

По данным регулятора, это максимальный показатель с 2019 года и в четыре с лишним раза больше, чем в 2021 году.

В ЦБ заявили, что, несмотря на развитие новых дистанционных платежных сервисов и рост объема денежных переводов (на 39%, до 1458,6 трлн руб.), размер ущерба от деятельности кибермошенников вырос незначительно — на 4,29%, до 14,2 млрд руб. Больше всего операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в интернете.

В прошлом году активность мошенников в этом направлении снизилась и перешла в мобильный и интернет-банкинг. Злоумышленники, получая доступ к сервисам, могли не только украсть средства со счета, но и оформить на него кредит. В связи с этим больше всего потерь связано с дистанционным банковским обслуживанием — 9,3 млрд руб.

В прошлом году мошенники также стали активно использовать для хищения денег соцсети и мобильные приложения, отмечает Центробанк. Работа почти 2 тыс. страниц в соцсетях и нескольких десятков мобильных приложений была заблокирована за неполный год, количество направленных на блокировку ресурсов превысило 15 тыс., указал ЦБ.

Ранее эксперт предостерег от мошенников на маркетплейсах в «Киберпонедельник».

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