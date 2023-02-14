Власти Швейцарии заблокировали российские активы на $8,1 млрд и 15 объектов недвижимости

В рамках действия международных санкций правительство Швейцарии заблокировало российские активы на общую сумму $8,1 млрд. Однако суммарный ущерб может быть больше в связи с тем, что местный банк Credit Suisse мог «заморозить» другие российские активы, на которые были наложены санкции другими западными государствами, приводит слова пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи РИА Новости.

12 февраля газета Le Temps сообщила, что Credit Suisse (CS) заблокировал более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии. Речь шла о сумме $17,6 млрд франков, или более $19 млрд. Бэрчи пояснила, что в данной статье, скорее всего, подразумевались активы российских физических и юридических лиц, против которых власти США или стран ЕС могли ввести ограничения.

«По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков ($8,1 млрд — «Газета.Ru») <....> В настоящее время правительство также заморозило 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах», — заключила Бэрчи.

12 февраля газета Le Temps сообщила, что только 4 млрд франков из заблокированных швейцарским банком Credit Suisse 17,6 млрд франков российских активов принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список. Остальными 13,6 млрд владеют лица, попавшие под ограничения в других государствах, а также в эту сумму входят деньги российского Центробанка (ЦБ).