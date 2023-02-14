«Ъ»: власти и угольщики нашли компромисс в поставках угля для ТЭС «РусГидро» в ДФО

Газета «Коммерсант» узнала, что правительство и участники угольного рынка пришли к компромиссу при решении проблемы поставки угля для ТЭС «Русгидро», расположенной на Дальнем Востоке. Власти отказались жестко ограничивать экспорт угольщиков, но потребовали от них обеспечить топливом ТЭС в приоритетном порядке по контрактам на долгий срок. В то же время Минэнерго установит так называемые индикативы объемов поставок угля и коридор цен на топливо. В «Русгидро» заявили, что компанию устроит любой механизм, который позволит ей работать без убытков.

Как пишет газета, правительство приняло решение отказаться от жестких ограничений поставок угля на восток. Причиной этому послужили жалобы «РусГидро» по поводу очень высокой стоимости угля для ее ТЭС на Дальнем Востоке. «Ъ» узнал, что этот вопрос обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 31 января. Газете подтвердили факт совещания в секретариате Белоусова. На нем власти решили, что проблему высоких цен на топливо можно решить с помощью адресных мер для ТЭС.

Участники согласились, что «общесистемные меры регулирования» рынка не требуются, а «увязывать объемы вывоза угля на экспорт в восточном направлении с объемами поставок на внутренний рынок» в настоящее время нецелесообразно. В аппарате Александра Новака перенаправили запрос «Ъ» в секретариат Андрея Белоусова, где подтвердили «Ъ» факт совещания.

Как отмечается в статье, в результате Минэнерго вместе с «Русгидро» и Российским союзом промышленников и предпринимателей определят поставщиков для конкретных ТЭС, при этом они будут опираться на марки угля. Также они сформируют так называемый индикативный баланс потребления топлива ТЭС. На основе этого баланса будут определен потенциал оптимизации расходов, в частности за счет заключения контрактов на долгий срок на закупку и доставку топлива.

При этом Федеральная антимонопольная служба совместно с Минэнерго и РСПП установит индикативные ценовые коридоры на топливо для «РусГидро» на 2023–2025 годы. Угледобывающие компании в то же время закрепят в торговых политиках публичные положения о приоритетном обеспечении потребностей российского рынка.

Угольщики предварительно поддержали это решение.

Его участники совещания объяснили тем, что доля потребления угля ТЭС «Русгидро» довольна мала. Так, два года назад показатель составил 8,9 млн тонн топлива на сумму почти 26 млрд руб.

В «РусГидро» «Ъ» сообщили, что компанию устроит любой правительственный механизм поставки угля на ТЭС по ценам, которые учтены в тарифах, и в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребления энергии на Дальнем Востоке.

«Сейчас убытки генкомпаний группы «РусГидро» из-за высоких затрат на уголь, не учтенных в тарифах, привели к ухудшению финансового состояния и высокой закредитованности энергокомпаний»,— пояснили газете в «Русгидро».