Риелторы заявили, что Москва стала лидером по снижению цен на вторичное жилье

Москва стала лидером по снижение цен на вторичном рынке жилья в России, где средняя стоимость квартир снизилась на 1,3%. Об этом газете «Известия» заявили аналитики федеральной компании «Этажи».

Первое место по заметному снижению средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке досталось Москве, где цены упали на 1,3%. Второе место у Казани и Санкт-Петербурга, где снижение составило 0,4%. Замыкает тройку Воронеж и Волгоград с показателем — 0,3%.

«В крупных городах России динамика цен на вторичном рынке неоднозначная. В одних наблюдается снижение средней стоимости квадратного метра на уровне от 0,1 до 1,3%, в других, наоборот, отмечается уверенный рост», — отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, из-за нестабильной ситуации на вторичном рынке цены, в ближайшее время, будут меняться волнообразно.

11 февраля эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил, что приобретение квартиры на московском рынке недвижимости перестало быть выгодной инвестицией. В ближайшие два-три года стоимость жилья в столице будет снижаться, что не принесет особой выгоды при дальнейшей перепродаже лотов. По его словам, до мая 2022 года привлекательными для потенциальных инвесторов были вложения в столичные новостройки.