Председатель правления «Траста» Соколов допустил продажу банка «Точка» в 2023 году

Руководство банка непрофильных активов «Траста» не исключает продажу банка «Точка» в текущем году. В настоящее время есть пять потенциальных инвесторов для осуществления данной сделки, приводит слова председателя правления финансовой организации Александра Соколова ТАСС.

«Точка» — проект для работы с малым и средним бизнесом. С 2018 года 50% плюс 1 акция принадлежали банку «Открытие», еще 40% — Qiwi и 10% минус 1 акция принадлежали менеджменту «Точки» через Catalytic People. В июне прошлого года руководство банка «Открытие» продало «Трасту» контрольный пакет акций (90%) банка для предпринимателей «Точка». Кроме того, а актив финансовой организации за 18 млрд рублей также попала компания «Балтийский лизинг».

«Мы (руководство банка «Траст». — «Газета.Ru») из банка «Точка» можем выйти раньше, чем из «Балтийского лизинга». Мы уже находимся в диалоге с достаточным количеством участников, порядка пяти потенциальных интересантов. Я не исключаю, что в этом году сделка может быть осуществлена», — заявил Соколов.

По его словам, число заинтересованных в приобретении компании «Балтийский лизинг» в настоящее время «чуть меньше», чем в случае с «Точкой». Однако в «Трасте» продолжать искать варианты для дальнейшей продажи фирмы.

В марте 2022 года «Открытие» продало 90% акций «Точки» банку «Траст». Еще 10% ценных бумаг по-прежнему принадлежат Catalytic People Limited. 22 декабря Центробанк (ЦБ) закрыл сделку по продаже банка «Открытие» банку «ВТБ». В рамках соглашения 100% акций «Открытия» были проданы «ВТБ» за 340 млрд рублей.