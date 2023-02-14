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В Евросоюзе назвали «навязанным санкциями» решение России о сокращении нефтедобычи в марте

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Решение российских властей сократить ежесуточный уровень добычи нефти на 500 тыс. баррелей в марте 2023 года навязано санкциями западных стран. Эта мера не приведет к росту биржевых цен на сырье, приводит слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон агентство Bloomberg.

10 февраля вице-премьер Александр Новак заявил, что риски снижения уровня добычи нефти в России сохранятся в текущем году. При этом его представитель Ольга Голант уточнила, что «добровольное» уменьшение добычи в РФ коснется только сырой нефти, но не конденсата.

«Решение Москвы о сокращении добычи нефти в марте 2023 года не было добровольным. Это было навязано им (международными санкциями. — «Газета.Ru»). У России нет возможности поддерживать объемы добычи, потому что у них нет доступа к необходимым технологиям», — заявила Симсон.

По ее словам, сокращение добычи в стране связано в первую очередь с оттоком зарубежных покупателей после ввода сырьевых санкций западными странами. Это привело к тому, что в настоящее время Москва не может продать все 10,9 млн баррелей в сутки, которые она поставляла зарубежным государствам в конце 2022 года.

«Гигантский производитель сейчас испытывает трудности даже после принятия больших скидок», — заключила Симсон.

13 февраля старший аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит заявил, что Уменьшение уровня добычи нефти в России в марте 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки «существенно» скажется на суммарном объеме спроса и предложения на мировом энергетическом рынке. В краткосрочной перспективе биржевые цены на топливо могут подняться на $3-5 за баррель.

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