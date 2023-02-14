РБК: россияне в 2022 году съели рекордное за 10 лет количество мяса, 79 кг на человека

Издание РБК со ссылкой на статистику Национального союза свиноводов сообщило, что в 2022 году россияне съели рекордное как минимум за последние 10 лет количество мяса – 79 кг на человека. Потребление мяса в России в прошлом году увеличилось на 2,3% по сравнению с показателем 2021 года, следует из данных союза.

В союзе уточнили, что больше всего потребление выросло по двум видам мяса – свинине и мясе птицы. Прирост по этим двум категориям и обеспечил рекорд.

Наиболее существенно за рассматриваемый период увеличилось потребление свинины. В 2022 году показатель вырос на 5,9% по сравнению с годом ранее, до 29,8 кг на человека. Это также рекорд, но за последние 30 лет, отметили в союзе.

При этом потребление мяса птицы, хоть и показало менее значительный рост за год – на 2% до 35 кг, по-прежнему лидирует в доле потребления россиянами мяса. На птицу приходится 44,3% потребления мяса в России, сказали РБК в союзе.

«Спрос на свинину объясняется снижением цен. Спрос на свинину вырос на фоне подорожания стоимости говядины и мяса птицы. Период насыщения рынка привел к тому, что разница между стоимостью мяса птицы и свинины довольно сильно снизилась. Если в целом последние 15 лет разница в цене составляла 50%, то по итогам 2022 года эта разница была на уровне 20–25%», — объяснили в союзе.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе радио Sputnik сообщил, что по свинине в России создан «достаточный запас прочности». В то же время по говядине Россия больше зависит от импорта, но пока это мясо на внутреннем рынке «в оптовом звене в среднем в два раза дешевле, чем на мировом рынке».