Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: экономика Евросоюза быстро избавляется от рецессивных признаков

close
100%
Virginia Mayo/AP

Экономике Евросоюза (ЕС) удалось справиться с внешними и внутренними кризисными факторами, благодаря чему валовый внутренний продукт (ВВП) региона в настоящее время не испытывает признаков наступления рецессии. Так, рост экономики ЕС в этом году может составить 0,8%, а в первом квартале аналитики не предполагают спада производства, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные обновленного прогноза Еврокомиссии (ЕК).

«Европейская экономика в этом году избежит рецессии — темпы роста в ЕС могут составить 0,8% в этом году и 1,6% в 2024-м, в зоне евро — 0,9% в этом году и 1,5% в следующем. При этом рост в прошлом году оценивается в 3,5% в обоих случаях», — говорится в материале.

Замедление роста экономики ЕС в третьем квартале оказалось более мягким, чем ожидалось. При этом по итогам четвертого квартала прошлого года производство европейских стран оказалось в стагнации, но не в рецессии. Согласно предыдущему прогнозу, ожидалось, что ВВП региона сократится на 0,5%. Улучшению ситуации также способствует относительно низкий уровень безработицы, отмечается в статье.

«Ситуация на рынках труда также остается стабильной — уровень безработицы находится на рекордно низких 6,1%, а показатели деловой активности указывают на улучшение экономических настроений. Это, как ожидается, позволит европейской экономике избежать спада и в первом квартале этого года», — заключается в заметке.

13 февраля в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что экономика ЕС смогла избежать рецессии, а пик инфляции в союзе был пройден в октябре 2022 года, когда показатель находился на уровне 10,6%. При этом базовая инфляция в странах ЕС продолжает расти и стоимость электроэнергии остается высокой, поэтому в ЕС прогнозируют дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Европейского Центробанка (ЕЦБ).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть