«Ъ»: экономика Евросоюза быстро избавляется от рецессивных признаков

Экономике Евросоюза (ЕС) удалось справиться с внешними и внутренними кризисными факторами, благодаря чему валовый внутренний продукт (ВВП) региона в настоящее время не испытывает признаков наступления рецессии. Так, рост экономики ЕС в этом году может составить 0,8%, а в первом квартале аналитики не предполагают спада производства, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные обновленного прогноза Еврокомиссии (ЕК).

«Европейская экономика в этом году избежит рецессии — темпы роста в ЕС могут составить 0,8% в этом году и 1,6% в 2024-м, в зоне евро — 0,9% в этом году и 1,5% в следующем. При этом рост в прошлом году оценивается в 3,5% в обоих случаях», — говорится в материале.

Замедление роста экономики ЕС в третьем квартале оказалось более мягким, чем ожидалось. При этом по итогам четвертого квартала прошлого года производство европейских стран оказалось в стагнации, но не в рецессии. Согласно предыдущему прогнозу, ожидалось, что ВВП региона сократится на 0,5%. Улучшению ситуации также способствует относительно низкий уровень безработицы, отмечается в статье.

«Ситуация на рынках труда также остается стабильной — уровень безработицы находится на рекордно низких 6,1%, а показатели деловой активности указывают на улучшение экономических настроений. Это, как ожидается, позволит европейской экономике избежать спада и в первом квартале этого года», — заключается в заметке.

13 февраля в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что экономика ЕС смогла избежать рецессии, а пик инфляции в союзе был пройден в октябре 2022 года, когда показатель находился на уровне 10,6%. При этом базовая инфляция в странах ЕС продолжает расти и стоимость электроэнергии остается высокой, поэтому в ЕС прогнозируют дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Европейского Центробанка (ЕЦБ).