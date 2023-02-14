Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэкономразвития захотело упростить статистическую отчетность для малого бизнеса

close
100%
Unsplash

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) предложило упростить процедуру статистической отчетности для представителей малого бизнеса на российском рынке. За счет реализации данной меры, планируется сократить экономические издержки предпринимателей, включая временные и денежные затраты, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, подготовленный ведомством.

«Минэкономразвития намерено упростить малому бизнесу предоставление статистической отчетности: вместо многочисленных форм, в которых зачастую есть дублирующиеся пункты, нужно будет отчитываться по исчерпывающему перечню показателей <....> Согласно проекту, малому бизнесу нужно будет сдавать отчетность не в несколько ведомств, а в личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, используя электронную подпись», — говорится в материале.

Данное нововведение позволит индивидуальным предпринимателям (ИП) и компаниям малого бизнеса сократить время заполнения отчетности до нескольких часов в год. Инициативу Минэкономразвития уже поддержали представители различных отраслевых объединений, включая Торгово-промышленную палату, «Опору России», «Деловую Россию» и общественный совет при Росстате, заключается в статье.

9 февраля первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов обсудил с представителями крупнейших российских банков и федеральных ведомств ход реализации ключевых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. При этом размер кредитного портфеля подобных организации к началу 2023 года составил почти 920 млрд руб. В начале текущего года было заключено 970 кредитных договоров на общую сумму 15 млрд руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть