Минэкономразвития захотело упростить статистическую отчетность для малого бизнеса

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) предложило упростить процедуру статистической отчетности для представителей малого бизнеса на российском рынке. За счет реализации данной меры, планируется сократить экономические издержки предпринимателей, включая временные и денежные затраты, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект, подготовленный ведомством.

«Минэкономразвития намерено упростить малому бизнесу предоставление статистической отчетности: вместо многочисленных форм, в которых зачастую есть дублирующиеся пункты, нужно будет отчитываться по исчерпывающему перечню показателей <....> Согласно проекту, малому бизнесу нужно будет сдавать отчетность не в несколько ведомств, а в личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, используя электронную подпись», — говорится в материале.

Данное нововведение позволит индивидуальным предпринимателям (ИП) и компаниям малого бизнеса сократить время заполнения отчетности до нескольких часов в год. Инициативу Минэкономразвития уже поддержали представители различных отраслевых объединений, включая Торгово-промышленную палату, «Опору России», «Деловую Россию» и общественный совет при Росстате, заключается в статье.

9 февраля первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов обсудил с представителями крупнейших российских банков и федеральных ведомств ход реализации ключевых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. При этом размер кредитного портфеля подобных организации к началу 2023 года составил почти 920 млрд руб. В начале текущего года было заключено 970 кредитных договоров на общую сумму 15 млрд руб.