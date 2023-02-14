Оппозиция в Турции призвала запретить продавать недвижимость иностранцам

Процесс размещения пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции выявил проблему рекордного повышения арендной платы и цен на жилье в стране. Как информирует местная газета T24, оппозиция призывает запретить продажу недвижимости иностранцам.

К росту цен на жилье привели несколько факторов. Называются следующие: иностранцы стали массово скупать недвижимость, ослабление курса лиры и введение в стране программы льготной ипотеки.

Как пишет РИА Недвижимость, в среднем цены в Турции за январь выросли на 8-10%.

Так, средняя стоимость квартиры формата «1+1» площадью 60 квадратных метров в Анталии составляет 140 тысяч евро, в Стамбуле — 200 тысяч евро.

В Турции после землетрясений снесут сильно пострадавший город Нурдагы.

Глава министерства градостроительства и окружающей среды Мурат Курум на брифинге в Газиантепе рассказал, что выявлено 41 791 здание по всей Турции, которые необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии.

Полностью оценку планируется завершить за неделю.

По словам Курума, до конца февраля начнутся строительные работы в 10 провинциях.