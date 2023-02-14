The Financial Express: Бангладеш из-за санкций закрыл порты для российских судов

Бангладеш присоединился к санкциям и закрыл порты для российских судов. Об этом сообщает издание The Financial Express

Правительство Бангладеш запретило 69 российским кораблям заходить в свои порты согласно санкциям ЕС и США. Суда не могут завозить грузы, останавливаться для дозаправки и использовать морские пути в этом районе.

Ранее сообщалось, что ВМС Бангладеш получат три десантных корабля проекта норвежской компанией Vard Marine. По данным издания, контракт с Vard Marine был заключен в ноябре 2022 года. Проект будет основан на серийных судах компании Vard 7 507 и Vard Marine.

Десантные корабли будут предназначены для проведения операций в прибрежных районах Бангладеш, а также для перевозки десанта, танков, оборудования и припасов.

Второстепенные миссии включают гуманитарную помощь и помощь при стихийных бедствиях на побережье Бенгальского залива.