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В Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий

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Stoyan Nenov/Reuters

Как минимум 41 тысяча зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство градостроительства и окружающей среды.

Глава ведомства Мурат Курум на брифинге в Газиантепе рассказал, что выявлено 41 791 здание, которые необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии.

Полностью оценку планируется завершить за неделю.

По словам Курума, до конца февраля начнутся строительные работы в 10 провинциях.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как сообщалось, число жертв землетрясений в Турции достигло 31 643.

6 февраля два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 произошли в районе Пазарджик в Кахраманмараше и магнитудой 7,6 в районе Эльбистан. Как заявили в турецком Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), за землетрясениями последовали еще 1330 афтершоков.

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