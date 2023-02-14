Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

АКОРТ: перебоев с поставками продовольствия из Турции в Россию нет

close
100%
Global Look Press

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что перебоев с поставками фруктов и овощей из Турции в Россию отсутствуют, передает ТАСС.

«Заказы отгружаются точно в срок, поставщики продолжают принимать новые заявки», — сказал он.

По мнению Караваева, нет оснований ожидать перебоев в поставках продуктов из Турции.

6 февраля в Турции и соседних государствах произошло несколько землетрясений. В результате в Турции погибли 31 643 человека, пострадали более 80 тыс. Во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что в Сирии погибли 8,5 тыс. граждан.

В обеих странах продолжают разбирать завалы и ищут выживших. По данным ООН, в результате землетрясений в Сирии без крова остались до 5,3 млн человек, 900 тыс. человек в Сирии и Турции страдают от нехватки горячей пищи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что власти намерены восстановить пострадавшие от землетрясения районы в течение года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть