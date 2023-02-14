АКОРТ: перебоев с поставками продовольствия из Турции в Россию нет

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что перебоев с поставками фруктов и овощей из Турции в Россию отсутствуют, передает ТАСС.

«Заказы отгружаются точно в срок, поставщики продолжают принимать новые заявки», — сказал он.

По мнению Караваева, нет оснований ожидать перебоев в поставках продуктов из Турции.

6 февраля в Турции и соседних государствах произошло несколько землетрясений. В результате в Турции погибли 31 643 человека, пострадали более 80 тыс. Во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что в Сирии погибли 8,5 тыс. граждан.

В обеих странах продолжают разбирать завалы и ищут выживших. По данным ООН, в результате землетрясений в Сирии без крова остались до 5,3 млн человек, 900 тыс. человек в Сирии и Турции страдают от нехватки горячей пищи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что власти намерены восстановить пострадавшие от землетрясения районы в течение года.