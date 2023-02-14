Банк «Траст» отчитался о сборах за 4 года

В 2022 году банк непрофильных активов «Траст» перевыполнил план по сборам, несмотря на неопределенность на рынке капитала и волатильность экономики, заявил президент-председатель правления банка Александр Соколов.

В банке уточнили, что сборы «Траста» за 2019–2022 годы составили 421 млрд рублей. Из них за 2022 год «Траст» собрал 113 млрд рублей, выполнив план на 161%. Таким образом, сборы «Траста» в 1,8 раза превысили справедливую стоимость активов в 233 млрд рублей, переданных ему на баланс в 2018 году.

При этом отмечается, что порядка 90% сборов в последние четыре года банку обеспечили соглашения об урегулировании, реструктуризация обязательств и управление активами, а также продажа недвижимости. А на долю судебного взыскания пришлось 10% от общего объема сборов.

«В 2022 году мы вышли из большинства крупных активов под управлением — это «Интеко», «РОСТАГРО», «Здоровая ферма» и другие. Общая стоимость сделок M&A за прошлый год составила 76,4 млрд рублей. Эти успехи подтверждают эффективность выбранной бизнес-стратегии банка и работы команды. Что касается нашей стратегической цели — собрать 482 млрд рублей, — фактически мы обеспечили ее выполнение реальными сборами и справедливой стоимостью активов на 107%», — подчеркнул Соколов.

Также в банке рассказали, что за четыре года «Траст» провел сделок M&A порядка 100 млрд рублей. Таким образом, «Траст» стал одним из лидеров прошлого года по коммерческим сделкам слияния и поглощения.

Александр Соколов заявил, что за это время банк увеличил стоимость реализованных компаний под управлением практически в пять раз — с 19 млрд рублей (справедливая стоимость на 01.01.2019) до 94 млрд рублей, полученных от продажи этих активов.

«Так, стоимость «Интеко» с отрицательной выросла до 38 млрд рублей, а «РОСТАГРО» продали в четыре раза дороже первоначальной стоимости. Большую роль в успешной перезагрузке предприятий сыграл менеджмент и сотрудники дочерних организаций», — сказал он.

По словам Александра Соколова, за время работы банка «Траст» государству возвращено больше денег, чем совокупная оценочная стоимость активов на момент их передачи на баланс финансовой организации. «Все сделки абсолютно рыночные, активы покупали рыночные инвесторы по рыночной цене», — отметил Александр Соколов.