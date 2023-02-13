Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мексика пожертвовала $6 млн пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

close
100%
Siegfried Grassegger/Global Look Press

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард сообщил, что Мексика пожертвовала $6 млн пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии, передает El Sol de Mexico.

По распоряжению президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора указанная сумма на помощь пострадавшим будет передана Организации Объединенных Наций.

На прошлой неделе Мексика направила в Турцию своих спасателей. По словам представителя МИД латиноамериканской страны, в Турцию были направлены 145 человек, в том числе персонал Минобороны, Красного Креста и ВМС.

По последним данным, в результате нескольких землетрясений в Турции погибли 31 643 человека, пострадали более 158 тыс.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в Сирии погибли 8,5 тыс. граждан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть