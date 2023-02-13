Мексика пожертвовала $6 млн пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард сообщил, что Мексика пожертвовала $6 млн пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии, передает El Sol de Mexico.

По распоряжению президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора указанная сумма на помощь пострадавшим будет передана Организации Объединенных Наций.

На прошлой неделе Мексика направила в Турцию своих спасателей. По словам представителя МИД латиноамериканской страны, в Турцию были направлены 145 человек, в том числе персонал Минобороны, Красного Креста и ВМС.

По последним данным, в результате нескольких землетрясений в Турции погибли 31 643 человека, пострадали более 158 тыс.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в Сирии погибли 8,5 тыс. граждан.