«Чек индекс»: перед Масленицей цены на красную икру выросли, а спрос россиян на нее упал

В этом году перед Масленицей цены на красную икру выросли, а спрос россиян на нее снизился. К такому выводу пришли аналитики компании «Чек Индекс», передает агентство «Прайм».

В этом году Масленицу отмечают с 20 по 26 февраля. В прошлом году праздник выпал на неделю позже – с 28 февраля по 6 марта.

По данным «Чек Индекса», и в прошлом, и в этом году россияне в основном покупали икру горбуши. За год средний чек на нее увеличился на 9% до 1103 рублей. При этом число покупок икры упало на треть.

Эксперты объяснили, что и в прошлом, и в этом году на Масленицу россияне решили отказаться от крупных застолий, чем и объясняется снижение спроса на красную икру.

Аналитики в рамках исследования проанализировали статистику покупок россиянами красной икры на основании онлайн и оффлайн продаж — в традиционной торговле и сетевой рознице в период с 1 по 10 февраля в 2022-м и 2023 годах.

Ранее эксперт сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» Дарья Уткина в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что при выборе красной икры всегда важно обращать внимание на состав и консистенцию продукта.