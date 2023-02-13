Курс рубля на торгах Мосбиржи в понедельник снизился до минимумов с апреля 2022 года

Курс рубля в ходе торгов Мосбиржи в понедельник опустился до минимальных значений к доллару США, евро и юаню. Курс доллара по состоянию на 16.22 мск повысился на 24 копейки, до 73,63 рубля. Курс евро также прибавил 24 копейки и достиг 78,69 рубля. Курс юаня увеличился на 3 копейки до 10,78 рубля. Это следует из данных торговой площадки.

Курс рубля по отношению к доллару и юаню обновил апрельские минимумы, к евро – десятимесячный минимум.

По данным Мосбиржи, объем торгов долларом составил 55,3 млрд в рублях, евро – 28,9 млрд, юанем – 52,4 млрд.

Руководитель отдела акций управляющей компании «Первая» Антон Кравченко в беседе с агентством «Прайм» объяснил снижение курса рубля сокращением нефтегазовых доходов России в феврале этого года.

«Показатель упал сразу на 46% к январю 2022 года. В первую очередь, это обусловлено существенным дисконтом на нефть марки Urals и уменьшением вдвое объемов экспорта газа в дальнее зарубежье», — сказал аналитик.

Стоимость нефти к 16.22 мск снижалась на 1,1% до $85,5 за баррель эталонного сорта Brent.