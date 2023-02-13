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В Госдуме призвали заранее уведомлять предпринимателей об отчислении из реестра МСП

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С 2016 года Федеральная налоговая служба РФ ведет открытый реестр, содержащий сведения о компаниях малого и среднего бизнеса. Нахождение в данной базе подразумевает ряд преференций, среди которых льготные кредиты, программы поддержки предпринимателей и меньшее число проверок со стороны надзорных органов. Однако если юрлицо вовремя не предоставит в ФНС данные о среднесписочной численности работников и доходах за предыдущий год, его могут исключить из списка без уведомления. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов выступил с инициативой в обязательном порядке, заранее уведомлять бизнесменов об исключении их из реестра МСП, пишет «Парламентская газета».

По мнению парламентария, обязательное информирование предпринимателей о возможности исключения из реестра важно не только для бизнеса, который сможет вовремя предпринять шаги по возвращению в базу данных, но и для государства, поскольку бюджет своевременно получит налоги. Фаррахов отметил, что инициатива нашла поддержку в госструктурах, однако ФНС указывает на то, что для ее реализации потребуется дополнительное, и весьма существенное финансирование.

«Если в ФНС исходили из того, что уведомлять нужно письменно, то это действительно дорого и потребует дополнительных расходов. Но я думаю, что гораздо результативнее это делать через личный кабинет госуслуг с помощью электронной рассылки», — предложил решение парламентарий.

По его мнению, такая опция сделает портал государственных услуг более популярным, в том числе у предпринимателей. Депутат подчеркнул, что продолжит работу с ведомствами и подготовит соответствующий законопроект.

Ранее первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов обсудил с представителями крупнейших российских банков и федеральных ведомств ход реализации ключевых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.

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