Власти Евросоюза предрекли цену за баррель нефти Brent на уровне $84,8 в 2023 году

В текущем году средние биржевые цены на североморскую марку нефти Brent будут находиться на уровне $84,8 за баррель, следует из обновленного прогноза Еврокомиссии (ЕК). Предыдущий анализ предполагал среднюю стоимость сырья на отметке $85.

«Евросоюз ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent в текущем году составит $84,8 за баррель. В 2024 году цена за баррель нефти марки Brent составит $79,9», — говорится в материале.

При этом в отчете указывается, что введенные западными странами антироссийские сырьевые санкции, включая эмбарго и «потолки» цен на нефть из РФ, не привели к усилению напряженности на мировом энергетическом рынке. Кроме того, европейские аналитики также не ожидают дефицита дизельного топлива в регионе после эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, перевозимых морским путем.

13 февраля старший аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит заявил, что уменьшение уровня добычи нефти в России в марте 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки может привести к удорожанию биржевых цен на баррель североморской марки Brent на $3-5. При этом снижение добычи в РФ негативно скажется на глобальном балансе спроса и предложения.