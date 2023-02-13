Власти Италии собираются окончательно отказаться от газа из России в течение года

Италия планирует окончательно отказаться от российского газа уже до конца 2023 года. Об этом заявил в интервью Il Messaggero министр промышленности Адольфо Урсо.

«В течение этого года мы откажемся от поставок газа из России, а в будущем сами сможем снабжать газом другие страны и превратимся в газовый хаб», — отметил Урсо.

По его словам, два комплекса, которые возводятся в Пьомбино и Равенне, будет введены в эксплуатацию к лету. Они будут производить 10 млрд кубометров газа, которые Италия как раз закупала у России в 2022 году. При этом в 2021 году страна закупала до 40% топлива от всего потребления у РФ, а в 2022 году этот показатель сократился до 16%.

В публикации добавили, что в Италии в последние несколько месяцев постоянно заявляют, что основная цель – найти альтернативных поставщиков газа, чтобы перестать закупать ресурсы у России.

9 февраля посол РФ в Италии и Сан-Марино Сергей Разов заявил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Италию оказались в четыре-пять раз дороже, чем стоимость поставок из России. По его словам, поставки газа из России были на стабильном и высоком уровне в течение десятков лет.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Италия решила расширить договоренности по поставкам газа со странами Северной Африки, в частности с Ливией, чтобы заместить топливо из России.