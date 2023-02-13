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РИА Новости: Европа окончательно отказалась от проведения расчетов в рублях

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Агентство РИА Новости сообщило о том, что депозитарий Евросоюза Euroclear перестал принимать в качестве денежной единицы расчетов российский рубль. При этом активы российских инвесторов заморожены. Денежные остатки, номинированные в рублях, были принудительно конвертированы в евро.

«Мы отказались от рубля в качестве расчетной денежной единицы <...> и заблокировали наш счет в ING Bank», — следует из официального сообщения Euroclear. С этого времени клиентам нельзя переводить рубли в ING Bank.

Также Euroclear перестал принимать российский рубль на любые другие счета, которые открыты в депозитарии. «Если все же это случится, мы не несем никакой ответственности, потому что платежи не будут считаться полученными», — прокомментировали в Euroclear.

В статье отмечается, что подобные действия европейского депозитария — это еще один шаг к финальному разрыву финансовых систем России и Запада.

О намерении не принимать рубль в качестве расчетной валюты и решении заблокировать свой корреспондентский счет в российском подразделении Euroclear сообщал 8 февраля, писала «Газета.Ru».

Ранее РБК, ссылаясь на данные компании, писал, что замороженные активы инвесторов из России принесли треть от общей доли чистой прибыли международного холдинга Euroclear. В период с января по сентябрь 2022 года чистая прибыль (за вычетом налогов и прочих обязательных выплат) международного холдинга Euroclear (включает в себя банк и клиринг) составила €667 млн. Это почти в два раза больше, чем было заработано за аналогичный период прошлого года. При этом более трети чистой прибыли холдинга — €241 млн — пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов.

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