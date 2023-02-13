Производители прицепов попросили власти выделить 10 млрд рублей для сдерживания цен

Производители прицепов, которые выпускают самоходную, специальную и дорожно-строительную технику, попросили у властей субсидии в размере 10 млрд рублей для того, чтобы сдержать цены. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на переданное письмо «Спецавтопрома» премьеру Михаилу Мишустину через главу комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга.

В письме указали, что деньги нужны производителям прицепов, в противном случае они будут вынуждены поднять цены на 20-50% и проиграют конкуренцию зарубежным производителям, которые имеют возможности для демпинга. Речь идет о необходимости платить утилизационный сбор. Он подразумевает, что разовый платеж осуществляют все продавцы, но отечественным заводам его компенсируют из бюджета.

В публикации указали, что с начала 2023 года размер утильсбора вырос в несколько раз, в том числе и для производителей прицепов. Также его размер вырос, если техника старше трех лет. При этом в бюджете России на компенсации было выделено 2,5 млрд рублей. Однако участники рынка посчитали, что этой суммы недостаточно и она быстро закончится, учитывая накопившиеся за прошлые годы долги.

Некоторые производители добавили, что в прошлом году выплатили утильсбора на большую сумму, чем получили компенсации. Все это говорит о том, что подорожание техники произойдет в любом случае.

В конце декабря правительство РФ решило продлить до 30 июня 2023 года запрет на осуществление международных грузовых автоперевозок по России для стран, которые ввели транспортные ограничения против РФ. Соответствующее постановление начинает действовать с 10 января 2023 года.