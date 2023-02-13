Киев надеется, что ФАТФ исключит Россию и внесет ее в черный список

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Киев надеется на исключение России из группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и внесение ее в черный список. Об этом пишет Financial Times.

Марченко отметил, что расследования якобы выявили факты соучастия РФ в отмывании денег, а также сотрудничества России с различными террористическими группами и внесенными в черный список странами, «включая «Вагнера», «Талибан» (организация запрещена в России), ливанское движение «Хезболлах», Сирию, КНДР и Иран».

По информации газеты, представители ФАТФ соберутся в Париже в феврале, где будут рассмотрены дополнительные меры против РФ. ФАТФ занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил законодательно урегулировать вопрос ЧВК «Вагнер». Сейчас нахождение ЧВК «Вагнер» в России законодательно не урегулировано.