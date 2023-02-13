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Азербайджан увеличил экспорт газа на 12% по итогам января 2023 года

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Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

По итогам первого месяца текущего года Азербайджан отправил в зарубежные страны на 12% больше природного газа, чем за тот же период годом ранее. В общей сложности объемы экспорта данного вида топлива составили 2,7 млрд кубометров, приводит слова министра энергетики республики Пярвиза Шахбазова газета «Коммерсантъ».

«По итогам января Азербайджан нарастил экспорт газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Экспорт азербайджанского газа в Европу составил 1 млрд кубометров, в Турцию — 0,9 млрд куб. м, в Грузию — 0,3 млрд куб. м. Кроме того, по Трансатлантическому газопроводу из Азербайджана в Европу (TANAP) в Турцию было поставлено 0,5 млрд куб. м», — заявил Шахбазов.

Увеличение объемов экспорта азербайджанского газа в страны Евросоюза (ЕС) во многом связано с резким сокращением поставок российского топлива в регион из-за международных санкций. В этих условиях власти ЕС рассматривают Баку в качестве одного из возможных альтернативных заместителей газа из РФ. А президент республики Ильхам Алиев заявлял, что за 12 месяцев страна направит половину экспортируемого в 2023 году газа в Европу.

9 февраля издание Trend со ссылкой на заявление Министерства экономики Словакии сообщило, что Братислава собирается приспособить инфраструктуру страны для поставок газа из Азербайджана. Речь, в частности, шла о проекте коридора импорта азербайджанского газа для повышения надежности поставок в регионе Юго-Восточной Европы.

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