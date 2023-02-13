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«Ъ»: участники финансового рынка раскритиковали новые правила денежных переводов в России

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Участники финансового рынка нашли недостатки законопроекта Росфинмониторинга, предусматривающего существенное увеличение объема сопровождающих сведений об отправителе и получателе при переводе средств. Их главная претензия заключается в том, что новые правила вступают в противоречие с законом о персональных данных, сообщает газета «Коммерсантъ».

Проект ведомства предусматривает более детальное раскрытие информации о получателе денежных средств. Предполагается, что в дальнейшем для осуществления перевода будут необходимы ФИО, номер счета, ИНН или адрес (при наличии). До этого подобная информация была нужна применительно к отправителю, уточняется в статье.

«Неясно, как законопроект скажется на работе Системы быстрых платежей (СБП), для инициирования перевода в которой в настоящее время достаточно только номера телефона получателя. Сервис будет невозможно сохранить в текущем виде, не создав нежелательную и антиконкурентную ситуацию регуляторного арбитража», — посетовал глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

В свою очередь, в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) заявили, что не видят необходимости в прописывании столь детальной информации о получателей средств при переводах. В организации предложили включить в состав расчетных документов только серию и номер паспорта. При этом в АЭД предрекли возможные проблемы с корректным заполнением документов при трансграничных переводах.

6 февраля заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев заявил, что ЦБ подготовил законопроект, по которому банк в период двух дней не будет подтверждать перевод на счет, который содержится в базе данных регулятора о подозрительных транзакциях. При этом данный документ уже прошел межведомственное согласование.

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